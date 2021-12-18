РИАМО - 18 дек. Российский комик Тимур Батрутдинов госпитализирован с коронавирусом в Москве. У него диагностировано поражение легких.

По данным Telegram-канала Mash, артист почувствовал себя плохо еще 9 декабря: у него были жалобы на слабость и кашель. Батрутдинов стал чувствовать себя все хуже и хуже, тогда было принято решение о его госпитализации.

В больнице КТ показала поражения легких 25-50%. Сейчас медики оценивают состояние 43-летнего артиста как среднетяжелое.

Батрутдинов — российский комедийный актер и телеведущий, экс-участник КВН и участник шоу Comedy Club.