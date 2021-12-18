РИАМО - 18 дек. В Московской области еще 2664 человека выздоровели после перенесенной коронавирусной инфекции, с начала пандемии в регионе вылечились 561 275 пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 1683 случая инфекции, умерли 54 заболевших. С начала пандемии в регионе выявили 622 591 случай коронавируса, скончались 11 436 человек с подтвержденным коронавирусом.

Коллективный иммунитет к инфекции в Московской области составляет 73,5%.

В регионе проводится вакцинация от инфекции. Сделать прививку можно бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации.