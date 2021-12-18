РИАМО - 18 дек. Столичные медики вылечили еще 2936 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. С начала пандемии инфекцию в столице победил 1 831 571 человек, сообщает городской оперштаб.

Также за сутки в городе подтвердилось 2283 новых случая заражения. В больницы направили 811 пациентов с коронавирусом. На аппаратах ИВЛ находятся 552 человека.

Кроме того, за последние 24 часа коронавирус в столице унес жизни 79 человек. С начала пандемии жертвами инфекции стали 35 805 граждан.

Москвичи могут привиться от коронавируса бесплатно. Это можно сделать не только в городских поликлиниках, но и в мобильных пунктах.