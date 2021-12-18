РИАМО - 18 дек. За минувшие сутки в Московской области выявили 1683 случая коронавируса. С начала пандемии в регионе зафиксировали 622 591 случай заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Подмосковье составляет 73,5%. Первым компонентом вакцины в регионе привились 4 697 326 человек, двумя - 4 437 012.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала высокую нейтрализующую способность против нового штамма инфекции «омикрон».

Ранее Мининвест Подмосковья сообщал, что отечественная компания «Авивир» откроет в подмосковном Фрязине производство экспресс-тестов на выявление коронавирусной инфекции. Сборку тестов будут осуществлять по лицензиям американской фармацевтической компании Access Bio, а также фирм из Республики Корея – RapiGen, Osang Healthcare и Sugentech.