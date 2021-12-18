РИАМО - 18 дек. В России за прошедшие сутки скончались 1076 пациентов с диагностированным коронавирусом, с начала пандемии в стране умерли 296 180 Covid-пациентов, сообщает оперштаб.

Также за сутки выявили 27 434 случая заболевания, выздоровел 38 041 человек. Всего в стране на сегодня зафиксировано 10 186 823 случая инфекции, врачи вылечили 8 952 266 пациентов.

Врач-иммунолог, ведущий программы «Жить здорово!» Андрей Продеус считает, что количество антител к Covid-19 у человека зависит не от возраста и пола, а от организма.

Лучшей защитой от инфекции является вакцинация. Россияне могут выбрать из нескольких отечественных вакцин от Covid-19. Прививка делается бесплатно.