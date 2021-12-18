РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Вечером 17 декабря в жилом комплексе «Весенний» в Подольске остановилась котельная из-за аварии на городских электросетях, подачу тепла и света восстановили по временной схеме. Об этом сообщила управляющая компания «Импульс».

Об аварии на городских электросетях стало известно около 22:00 17 декабря. Без электроэнергии остались 5 участков, включая направление на Сосновый бор, где находится ЖК. В связи с аварией остановилась котельная. Около полуночи подачу электроэнергии на котельную возобновили по временной схеме.

В субботу после устранения аварии на сетях котельную должны переключить на основную линию.



Жителей попросили выключить бойлеры, чтобы избежать подмесов холодной воды при централизованной подаче горячего водоснабжения.