РИАМО - 18 дек. Рядом со столичным «Экспоцентром» собралась толпа людей ради хедлайнера фестиваля поп-культуры Bubble comics con 2021, актера Тома Фелтона, известного по роли Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, передает корреспондент РИАМО.
«С таким количеством народа, надеюсь мы зайдем к вечеру», - отметил фанат актера Андрей Пермяков.
Ради автографа и фотографии с актером любимой франшизы приехали любители не только факультета Слизерин, но и остальных факультетов Хогвартса.
Фанаты актера прибыли из разных городов и сразу с самолетов и поездов приехали на фестиваль.
«Как только стало известно, что приедет Том Фелтон, я еле смогла купить билеты. Сайт пару раз падал и пришлось мониторить его постоянно. Пару часов назад прилетела из Екатеринбурга и вот уже стою в очереди, чтобы скорее получить свои фоточки и автограф», - рассказала Светлана Зайцева.
Многие пришли в компании друзей, родственников и вторых половинок.
«Моя младшая сестра обожает Тома, и ради нее мне тоже пришлось прийти. Билеты было сложно достать. Я много писал комментариев, чтобы проблемы с сайтом быстрее решили и была возможность успеть взять билеты», - сообщил Никита Евсюков.
Bubble comics con 2021 проходит в Москве 18 и 19 декабря. Том Фелтон заявлен на оба дня фестиваля.
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