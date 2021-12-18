РИАМО - 18 дек. Рядом со столичным «Экспоцентром» собралась толпа людей ради хедлайнера фестиваля поп-культуры Bubble comics con 2021, актера Тома Фелтона, известного по роли Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, передает корреспондент РИАМО.

«С таким количеством народа, надеюсь мы зайдем к вечеру», - отметил фанат актера Андрей Пермяков.

Ради автографа и фотографии с актером любимой франшизы приехали любители не только факультета Слизерин, но и остальных факультетов Хогвартса.

«Очереди около центра собираются с самого раннего утра. Я пришла буквально 30 минут назад, сразу с самолета сюда. Многих уже запустили внутрь, думаю, ждать осталось не так долго», - сказала посетительница мероприятия Мария Непогодина.

Фанаты актера прибыли из разных городов и сразу с самолетов и поездов приехали на фестиваль.

«Как только стало известно, что приедет Том Фелтон, я еле смогла купить билеты. Сайт пару раз падал и пришлось мониторить его постоянно. Пару часов назад прилетела из Екатеринбурга и вот уже стою в очереди, чтобы скорее получить свои фоточки и автограф», - рассказала Светлана Зайцева.

Многие пришли в компании друзей, родственников и вторых половинок.

«Моя младшая сестра обожает Тома, и ради нее мне тоже пришлось прийти. Билеты было сложно достать. Я много писал комментариев, чтобы проблемы с сайтом быстрее решили и была возможность успеть взять билеты», - сообщил Никита Евсюков.

Bubble comics con 2021 проходит в Москве 18 и 19 декабря. Том Фелтон заявлен на оба дня фестиваля.