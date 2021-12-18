РИАМО - 18 дек. В столице за минувшие сутки зафиксировали 2283 новых случая коронавирусной инфекции, всего в городе за пандемию выявили 2 000 067 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в мегаполисе составляет 58,2%. Две прививки от инфекции в городе сделали 6 174 395 человек.

Родителей в столице пустят на новогодние праздники в школы при наличии Covid‑сертификата, если в учреждении образования будет благоприятная эпидемиологическая обстановка.

Ранее расчет по математической модели показал, что если 90% горожан будут полноценно соблюдать введенный масочный режим, то достичь результата в ноль новых случаев Covid-19 в столице можно будет к 1 февраля 2022 года.