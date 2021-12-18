РИАМО - 18 дек. На территории России за минувшие сутки подтвердили 27 434 новых случая коронавируса, всего в стране выявили 10 186 823 случая инфекции, сообщает оперштаб.

Уровень коллективного иммунитета к Covid-19 в России составляет 58,2%. При этом полностью от инфекции привились 70 831 362 человека.

Защититься от тяжелого течения коронавируса и опасных последствий заболевания поможет вакцинация. Сделать бесплатную прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах.

В РФ зарегистрированы несколько отечественных вакцин от инфекции, среди них «Спутник V», «КовиВак», ЭпиВакКорона» и другие.