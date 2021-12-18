РИАМО - 18 дек. На Ходынском бульваре около московского Дворца спорта «Мегаспорт» 27 декабря будет перекрыто движение на 2 улицах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ограничения связаны с проведением массового мероприятия. С 09:00 до 16:30 будет перекрыто движение на участке Ходынского бульвара от дома 3 до пересечения с 1-м Ходынским проездом, а еще на участке 1-го Ходынского проезда от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Сухого.

Также с 18 декабря по 31 мая перекроют или ограничат движение транспорта на нескольких участках Киевского шоссе. Это связано со строительными работами. Так, перекрыт съезд с основного хода шоссе в сторону центра города на боковой проезд трассы напротив Центральной улицы в Румянцеве.

Еще частично ограничено движение на участке Киевского шоссе около владения 1б в поселении Московский, а также на съезде с трассы на улицу Академика Корнилова.