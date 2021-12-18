РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. В ФСК «Заречье» микрорайона Климовск Подольска ребята из детского сада «Золотой ключик» помогли украсить новогоднюю елку на стадионе, многие игрушки они сделали сами, сообщает администрация ФСК.

17 декабря сотрудники МБУ ФСК «Заречье» совместно с воспитанниками детского сада «Золотой ключик» провели акцию «Наряди елочку». На территории стадиона дети с воспитателями и родителями украсили елочку игрушками и гирляндами, многие из которых сделали сами.

Сотрудники стадиона помогли ребятам в праздничном оформлении елочки и подарили им сладкие подарки. Взрослые и дети вокруг новогодней елки водили хоровод и пели песни.

МБУ ФСК «Заречье» и детский сад «Золотой ключик» уже в седьмой раз проводят совместную акцию, это стало доброй традицией.