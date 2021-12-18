РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. В подмосковном Подольске в ходе благотворительной акции «Новогоднее чудо» детям из бедных семей купили подарки, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Он рассказал, что в канун Нового Года и Рождества каждому хочется верить в чудо. У некоторых детей новогодние мечты могут не сбыться, не ко всем ребятам приходят с подарками Дед Мороз и Снегурочка, мамы и папы, бабушки и дедушки. Но сделать чудо и стать Дедом Морозом может каждый. В Подольске в декабре проводят традиционную благотворительную акцию «Новогоднее чудо» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«С удовольствием участвую в такой доброй и нужной акции. В этом году мне удалось подарить радость ребятам из нескольких семей и позволить им самим выбрать себе подарки к Новому году. В очередной раз убеждаюсь, что дарить подарки и видеть, как светятся счастьем глаза детей, - это великое чудо! Дарите друг другу внимание и заботу и будьте добрее к друг другу! С наступающим Новым годом! Пусть каждый ребенок, и большой и маленький, получит свой новогодний подарок!» - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По поручению Максимовича его помощники вместе с сотрудником комиссии по делам несовершеннолетних округа в канун Нового года встретились в одном из торговых центров Подольска и оказали помощь ребятам в выборе и приобретении желаемых подарков.