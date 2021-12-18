РИАМО - 18 дек. В Москве и Подмосковье сугробы уменьшились на 1-2 см из-за нехарактерной для первого зимнего месяца оттепели, которая отмечалась на этой неделе, сообщается на сайте «Метеоновости».

В большинстве районов столицы утром в субботу снег подтаял до 18-20 см, но снова подморозило, стало скользко, а местами даже прошел небольшой снег.

Синоптики уточнили, что уже 19 декабря в Московский регион придет очередной циклон, который принесет с собой новые порции снега. При этом высота сугробов увеличится на 4-9 см, а снегопад осложнит работу коммунальщикам. Температура воздуха тоже заметно понизится.

Нынешний декабрь в столице ознаменовался обильными снегопадами. Ведь по данным многолетних наблюдений в конце второй и в начале третьей декады декабря высота снега в Москве редко превышала 15 см.