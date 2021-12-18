РИАМО - 18 дек. На станции «Каширская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена в ходе работ по реконструкции будут отреставрированы исторические декоративные панно, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Основной идеей обновленного архитектурно-художественного решения станции «Каширская» стало сохранение ее исторического облика. Декоративные металлические панно на тему «Жизнь страны» будут отреставрированы и возвращены на путевые стены», - уточнил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что на сегодняшний день на 90% облицованы путевые стены второго пути северной платформы данной станции. Также по первому пути рабочие приступают к отделке.

По словам гендиректора АО «Мосметрострой» Сергея Жукова, отделочные работы на станции ведутся в технологические окна по ночам, так как данный участок подземки не выведен из режима метрополитена.

«Параллельно ведутся работы на перегоне между станциями «Варшавская» и «Каширская», включая платформу будущего Большого кольца – здесь активно выполняется разбивка старого верхнего строения пути с выдачей бетона на поверхность», – сказал Жуков.

Станция «Каширская» является кроссплатформенной. До реконструкции она работала в составе Каховской и Замоскворецкой веток подземки, а после она станет частью БКЛ метро и продолжит работать в составе Замоскворецкой ветки.