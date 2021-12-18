РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Климовский отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области будет работать по особому режиму на новогодних праздниках, сообщает администрация округа.

В соответствии с приказом начальника Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области №180 от 3 декабря установлен особый режим работы в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

31 декабря выполняют все виды государственной регистрации с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00); 1 января - нерабочий праздничный день; 2 января - выходной день; 3 января - только государственная регистрация смерти с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00); 4, 5 января - все виды государственной регистрации с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Накануне Рождества 6 января выполняют все виды государственной регистрации с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00); 7 и 8 января - нерабочие праздничные дни; 9 января - государственная регистрация смерти с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00); 10 января - выходной день.

За более подробной консультацией можно обратиться в Климовский отдел ЗАГС по телефону: 8(496)762-69-07.