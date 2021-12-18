РИАМО - 18 дек. Россия в субботу официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН), страна приостановила выполнение обязательств по этому документу, сообщает Газета.ru.

Как ранее заявили в МИД РФ, этот шаг подразумевает одновременный выход и группы государств-участников данного договора, который также включает РФ и Белоруссию.

РФ делала все возможное для сохранения данного соглашения, несмотря на множественные нарушения договора со стороны США, их союзников и клиентов.

О выходе из Договора по открытому небу РФ заявила еще 15 января уходящего года.