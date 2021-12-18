РИАМО - 18 дек. Сообщать о неубранном снеге во дворе многоквартирного дома можно в управляющую компанию, их телефоны находятся на портале «Дома Москвы», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Если УК игнорирует заявления жителей, то нужно обратиться в управу района или электронную приемную Мосжилинспекции.

Еще заявки о плохой работе по уборке снега можно направить в единый диспетчерский центр по телефону: +7-495-539-53-53. Робот-ассистент отметит адрес, запишет суть возникшей проблемы и контакты позвонившего, при необходимости заявителя свяжут с оператором.

Через портал «Наш город» можно отправить жалобу с приложением фотографий, а также получить отчет о выполнении работ.

Если снег не убрали с трамвайных остановок или на территории около станций столичного метрополитена, то нужно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт»: +7 495 539-54-54 или 3210 (с мобильного). Звонки принимаются с 08:00 до 20:00.

На полную уборку снега около остановок, станций метро и вокзалов в мегаполисе отводится 5 часов после окончания снегопада. Если осадки продолжаются длительное время, то дворники прочищают проходы для пассажиров после выпадения каждых 5 см снега.

Москвичам напомнили, что на очистку крыш домов, выходящих на трассы, тротуары и пешеходные зоны, отводится 2 дня после окончания снегопада. В остальных местах работы по очистке снега могут идти на сутки больше. Также рабочие убирают снег с крыш только в дневное время.