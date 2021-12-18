РИАМО - 18 дек. В лесу около деревни Леоново городского округа Чехов был обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение об опасной находке поступило от оперативного дежурного в 17:20 17 декабря. Боеприпас не представляет угрозы для местных жителей.

Возле объекта выставили охрану, ситуация контролируется сотрудниками МВД.

Изъять и уничтожить боеприпас планируется в субботу. За ликвидацию отвечает министерство обороны РФ.