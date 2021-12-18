РИАМО – 18 дек. Гости столичного фестиваля «Путешествие в Рождество» смогут попробовать альпийские колбаски, немецкий штоллен, сербскую плескавицу, сэндвич Деда Мороза, норвежский фишбургер и другие блюда, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На площадке фестиваля на площади Революции можно будет попробовать угощения из Азии и Европы. Гости смогут попробовать колбаски, чешские трдельники, горячий шоколад, чай с облепихой и апельсином, плескавицу (мясную лепешку из телятины и свинины с сыром), чевапчичи, сырный суп с беконом и так далее.

На Тверской площади можно будет попробовать африканский овощной суп с цыпленком, пожарские котлеты, венгерский гуляш. Кроме того, там будут предлагать пиццу «Фестивальная», в ее состав войдут овощи и нежная телятина с беконом под пикантным соусом, капрезе под соусом песто, жареные ломтики курицы под соусом карри, брускетта с лососем и творожным сыром с укропом и еще 4 оригинальные начинки.

На улице Адмирала Руднева можно будет угоститься рождественским штолленом, французскими профитролями, блинами, пирожными, имбирными пряниками и теплыми напитками. На Ключевой улице можно будет попробовать леденцы на палочке, яблоки в карамели, пончики с разнообразными начинками.

На Ореховом бульваре и улице Теплый стан можно будет отведать бедро индейки в медово-соевом соусе, удмуртские перепечи, рождественский штрудель и другие блюда.

На Профсоюзной улице и бульваре Дмитрия Донского будут угощать норвежским фишбургером, а на Матвеевской улице - сэндвичем Деда Мороза.

На других площадках фестиваля также можно будет попробовать различные блюда кухонь народов мира.

В этом году «Путешествие в Рождество» проходит на 27 площадках с 10 декабря по 9 января. На площадках фестиваля проводят гастрономическую и торговую программу. Работают 18 бесплатных катков и 1 площадка, где можно поиграть в керлинг.