РИАМО - 18 дек. В следующем году россияне, которые имеют вклады в банках на сумму свыше 1 млн рублей, должны заплатить налог, если их процентный доход будет выше 85 тыс рублей. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Доходы жителей страны по вкладам облагаются налогом на доходы физлиц. Ставка составляет 13%. Под налогообложение подпадает совокупный процентный доход по вкладам в банках РФ, которые выплачиваются каждый год, с вычетом необлагаемого процентного дохода.

Банк России по итогам последнего в текущем году заседания принял решение о повышении ключевой ставки до 8,5%.

В 2022 году не облагаемый налогом доход со вкладов составит 85 тыс. рублей. В текущем году он составляет 42,5 тыс. рублей. Впервые заплатить данный налог жители страны должны будут в следующем году до 1 декабря.