РИАМО - 18 дек. Днем в субботу температура воздуха в Москве и Подмосковье опустится до минус 6 градусов, ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, также прогнозируется гололедица, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в столице составит минус 1 – минус 3 градуса, а в Подмосковье — минус 1 - минус 6 градусов.

Атмосферное давление будет 748 мм рт. ст. Влажность воздуха составит порядка 80%. В таких условиях будут появляться сосульки. Содержание кислорода в приземном слое воздуха близко к климатическим показателям.

В такую погоду метеозависимым людям стоит уделить время отдыху, укреплению организма, еще им советуют выполнять рекомендации лечащего врача.

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