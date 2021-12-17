РИАМО - 17 дек. С начала 2021 года в Подмосковье выявили свыше 52 тыс. нарушений содержания земельных участков. Владельцы получили штрафы на сумму более 22 млн рублей за неиспользование земли, использование земли не по назначению, непроведение обработки почвы, самозахват и замусоривание участков, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин напомнил, что собственники и пользователи земельных участков обязаны, по закону, использовать землю и ухаживать за ней, это регламентировано в статье 42 Земельного кодекса РФ.

Неиспользование земли или использование не по целевому назначению не только вредит окружающей среде, но также нарушает гражданские права людей.

Так, неиспользование земель создает основу для распространения сорняков, в частности, опасного борщевика Сосновского, замусоривания и порчи земель сельскохозяйственного назначения.

Использование не по целевому назначению, как правило, нарушает права граждан. Так, в жилом секторе рядом с домом может появиться незаконный автосервис или хостел. При этом все нарушения наказываются штрафами от 5 до 700 тыс. рублей.

По словам министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой, с начала 2021 года штрафы за неиспользование сельхозземель составили 14 млн рублей, а за нецелевое использование и самовольное занятие земель всех категорий - 8 млн рублей.

Наибольшие суммы штрафов получили правообладатели Дмитровского округа – почти 3 млн руб., Можайского округа – 1,75 млн руб., Клина – 1,6 млн руб., Щелкова – 1,24 млн руб. и Богородского округа – 1,1 млн руб.