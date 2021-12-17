РИАМО - 17 дек. Россельхознадзор обнаружил антибиотик в пищевой продукции компании «Перекресток вкусов» из городского округа Долгопрудный. Компанию оштрафовали и постановили устранить нарушения, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Сбор проб пищевой продукции в рамках федерального мониторинга качества и безопасности прошел в июне 2021 года. Образцы куриных окорочков гриль компании «Перекресток вкусов» направили в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию для проведения исследования.

Результаты экспертизы показали, что во взятых образцах мяса содержится антибиотик энрофлоксацин, что не соответствует химико-токсикологическим показателям. Факт наличия антибиотика в пищевой продукции нарушает требования техрегламентов, которые действуют на территории ЕАЭС.

Управление наложило штраф на «Перекресток вкусов» в декабре 2021 года в размере 150 тыс. рублей. Помимо этого, предприятию выдали предписание, согласно которому руководство организации должно устранить причины и условия, из-за которых антибиотик попал в пищевую продукцию.