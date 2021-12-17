РИАМО - 17 дек. Более 200 экспонатов, посвященных уникальным и знаковым идеям развития столицы, представили на выставке «Москва: Проектирование будущего» в Музее Москвы. Выставка открылась для посещений 17 декабря и проработает до середины мая 2022 года, сообщается на официальном сайте мэра города.
Выставка расскажет посетителям о наиболее интересных и необычных планах развития столицы, которые предлагались в разные эпохи, начиная с XVII века.
Мероприятие расскажет посетителям, что подразумевал сталинский генплан, как бы выглядела Москва в мечтах конструктивистов и что бы было с городом в случае появления автомобильного тоннеля под Красной площадью.
В числе экспонатов на выставке представлены мультимедийные ролики, макеты, архивные фотографии, литографии и гравюры, а также открытки XIX–XX веков, исторические карты и планы застройки Москвы.
«Перед нами стояла задача дать возможность каждому узнать о нашем городе что-то новое и неожиданное в том формате, который для него максимально удобен», — рассказала директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук.
Она отметила, что, только посмотрев на историю столицы сквозь призмы неочевидных обстоятельств и людей, влиявших на градостроительные решения, можно увидеть тот город, который сложился в современности.
Планирование выставки
Выставка делится на несколько тематических зон. Например, в разделе «Утопии» представлены самые невероятные идеи преобразования Москвы: автомобильный тоннель под Красной площадью, парящие в воздухе дома Георгия Крутикова и другие.
По словам главного архитектора Москвы, первого зампреда Москомархитектуры Сергея Кузнецова, раздел о современных столичных градостроителях расскажет, что за любым развитием города стоит чья-то персональная история.
По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлианы Княжевской, выставка показывает историю города со стороны проектировщиков и архитекторов, которые в разные времена создавали и развивали Москву.
«Можно сказать, выставка посвящена эволюции управленческих механизмов и самым разным градостроительным решениям, даже тем, которые ничего общего не имели с реальностью, но в совокупности сформировали облик Москвы», - сказала Княжевская.
Помимо прочего, посетителям выставки предложат создать свой идеальный город на сенсорных столах и пройти тест на знание тем градостроительства и архитектуры.
Выставка приурочена сразу к нескольким событиям: празднованию Года архитектуры и градостроительства СНГ в 2021 году, 30-летию Москомархитектуры и 70-летию Института Генплана.
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