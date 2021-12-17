РИАМО - 17 дек. Более 200 экспонатов, посвященных уникальным и знаковым идеям развития столицы, представили на выставке «Москва: Проектирование будущего» в Музее Москвы. Выставка открылась для посещений 17 декабря и проработает до середины мая 2022 года, сообщается на официальном сайте мэра города.

Выставка расскажет посетителям о наиболее интересных и необычных планах развития столицы, которые предлагались в разные эпохи, начиная с XVII века.

Мероприятие расскажет посетителям, что подразумевал сталинский генплан, как бы выглядела Москва в мечтах конструктивистов и что бы было с городом в случае появления автомобильного тоннеля под Красной площадью.

В числе экспонатов на выставке представлены мультимедийные ролики, макеты, архивные фотографии, литографии и гравюры, а также открытки XIX–XX веков, исторические карты и планы застройки Москвы.

«Перед нами стояла задача дать возможность каждому узнать о нашем городе что-то новое и неожиданное в том формате, который для него максимально удобен», — рассказала директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук.

Она отметила, что, только посмотрев на историю столицы сквозь призмы неочевидных обстоятельств и людей, влиявших на градостроительные решения, можно увидеть тот город, который сложился в современности.

Планирование выставки

Выставка делится на несколько тематических зон. Например, в разделе «Утопии» представлены самые невероятные идеи преобразования Москвы: автомобильный тоннель под Красной площадью, парящие в воздухе дома Георгия Крутикова и другие.

По словам главного архитектора Москвы, первого зампреда Москомархитектуры Сергея Кузнецова, раздел о современных столичных градостроителях расскажет, что за любым развитием города стоит чья-то персональная история.

«Эта выставка — не про даты, не про квадратные метры и изменение границ. У любого успеха, любой неудачи всегда есть имя и фамилия. Это очень важная вещь, намного, как ни странно, важнее, чем качество планирования, генеральный план и так далее. И мы решили сделать этот проект, посвященный таким аспектам, которые, может быть, не часто сразу приходят на ум, когда говорят про развитие Москвы», - сказал Кузнецов.

По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлианы Княжевской, выставка показывает историю города со стороны проектировщиков и архитекторов, которые в разные времена создавали и развивали Москву.

«Можно сказать, выставка посвящена эволюции управленческих механизмов и самым разным градостроительным решениям, даже тем, которые ничего общего не имели с реальностью, но в совокупности сформировали облик Москвы», - сказала Княжевская.

Помимо прочего, посетителям выставки предложат создать свой идеальный город на сенсорных столах и пройти тест на знание тем градостроительства и архитектуры.

Выставка приурочена сразу к нескольким событиям: празднованию Года архитектуры и градостроительства СНГ в 2021 году, 30-летию Москомархитектуры и 70-летию Института Генплана.