РИАМО - 17 дек. В общежитии Российского технологического университета МИРЭА был задержан сторонник террористической группировки «Исламское государство» (ее деятельность запрещена в РФ). Преступники часто пытаются воздействовать на молодежь, сообщил почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Задержанный является уроженцем одной из стран Средней Азии. Как считает Гончаров, именно среди выходцев из среднеазиатских республик террористы занимаются вербовкой

«Это основной контингент, на который опирается ИГ. То, что эти люди являются основным звеном по привлечению к террористической деятельности молодежи, студентов в России – это реальность, которая уже подтверждалась. Хотел бы сказать большое спасибо нашим спецслужбам, которые ведут серьезную агентурно-оперативную работу и пресекают данные попытки», – отметил Гончаров в эфире радио Sputnik.

Вербовщика в террористическую организацию задержали в общежитии вуза, в котором он учился. Он неоднократно оправдывал террористов, вел пропаганду их деятельности и призывал к ведению вооруженной борьбы для установления халифата в Ираке и Сирии.