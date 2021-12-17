РИАМО - 17 дек. Родители в Московской области смогут посетить утренники в детсадах и школах при соблюдении ряда условий, в их числе – наличие QR-кода, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что для того, чтобы родители могли посетить утренники, мероприятия должны проходить для одной группы или класса, а не для всего детского сада или школы. Родители должны будут соблюдать социальную дистанцию, носить маски.

У взрослых должен быть сертификат о прививке от Covid-19 или справка о перенесенном коронавирусе. При посещении образовательной организации нужно будет пройти термометрию.

Родителей призвали с пониманием отнестись к санитарным требованиям.