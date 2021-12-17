РИАМО - 17 дек. Людям, переболевшим коронавирусом, необходимо сдать анализы на гемостаз, скорость распада тромбов и пройти биохимические скрининги. Обследование поможет вовремя обнаружить осложнения после заболевания и не допустить тяжелых последствий, сообщает Газета.ru.

Гендиректор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев отметил, что после перенесенного коронавируса люди часто сталкиваются с нарушениями свертываемости крови. Даже среди молодых пациентов случались инфаркты и инсульты.

«Поэтому в первую очередь мы рекомендуем пациентам сдать анализы на гемостаз: оценить свертывающую и противосвертывающую функцию крови», — рассказал Исаев.

Не помешает пройти базовую коагулограмму и проверить показатель D-димер, благодаря которому можно определить скорость распада тромбов. При высоких показателях следует проконсультироваться со специалистом. По мнению медика, затягивать с измерением значений гемостаза не стоит.

«По-хорошему, их нужно контролировать на этапе выписки амбулаторных больных, потому что это важный элемент в признании человека здоровым или нездоровым. Если показатели в норме, я бы рекомендовал сдать анализы повторно через две-три недели после выписки, и при отклонении от нормы обратиться к врачу», — добавил Исаев.

Коронавирусная инфекция может привести к нарушениям обменных процессов и функций печени и почек. На фоне перенесенного заболевания может произойти миокардит. Чтобы его предупредить, следует проверить свои показатели АЛТ и АСТ, а также фермента ЛДГ.

Также эксперт рекомендует пройти проверку холестерина и нитроглицеридов. Нарушение липидного обмена может ускорить развитие атеросклероза, образование бляшек и возыметь другие опасные последствия сердечно-сосудистых заболеваний.

Наконец Covid-19 истощает ресурсы микроэлементов, в частности, железа, цинка и меди. Исаев советует проверить и эти показатели.