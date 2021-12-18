РИАМО - 18 дек. В субботу свой 87-й день рождения отмечает летчик-космонавт СССР, член отряда космонавтов «Гагаринского набора», дважды Герой Советского Союза, почетный гражданин Московской области Борис Волынов.

Волынов родился 18 декабря 1934 года в Иркутске. В 1955 году окончил Сталинградское военное авиационное училище летчиков, в 1968 году закончил Военно–воздушную инженерную академию имени профессора Н.Е. Жуковского по специальности «летчик-инженер-космонавт».

В авиационных частях ПВО страны служил на должностях летчика и старшего летчика (1956-1960 годы). Он вошел в отряд космонавтов «Гагаринского набора» в 1960 году, был командиром кораблей «Союз-5» (1969), «Союз-21» и орбитальной станции «Салют-5» (1976). Осуществил первую в мире стыковку двух пилотируемых кораблей, время стыковки – 4 часа 35 минут. Руководил переходом через открытый космос в корабль «Союз-4» космонавтов А.С. Елисеева и Е.В. Хрунова.

Во время второго полета в 1976 году осуществил стыковку с орбитальной станцией «Салют-5» («Алмаз»). На борту станции совместно с космонавтом В.М. Жолобовым провел ряд научных наблюдений и экспериментов, а также при аварии – ремонт станции. Космический полет продолжался 49 суток.

Волынову принадлежит мировой рекорд профессиональной деятельности в отряде космонавтов – 30 лет: от слушателя-космонавта до командира отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (1990 год).

Воинское звание Волынова – полковник авиации. Кроме того, Волынов является кандидатом технических наук с 1980 года. Он также почетный профессор Воронежской государственной медицинской академии имени Н.Н. Бурденко (2014 год). Автор публикаций и книг, посвященных исследованию и освоению космического пространства. Выступал с докладами на международных и межведомственных научных конференциях, симпозиумах, семинарах, научных чтениях.

С 1990 года Волынов – военный пенсионер, ведет активную общественную и политическую деятельность.

Волынов является дважды Героем Советского Союза, Героем Кузбасса. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Красной звезды, орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, орденом Дружбы, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й степени, медалью «За охрану государственной границы». Кавалер орденов и медалей многих зарубежных стран. Первый почетный гражданин Звездного городка. Ему установлен бюст на родине - в городе Прокопьевске.

Постановлением губернатора Подмосковья от 5 декабря 2019 года Волынову присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».