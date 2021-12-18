РИАМО - 18 дек. Жители и гости Клина в субботу смогут увидеть военно-историческую реконструкцию, посвященную 80-летию Битвы за Москву и годовщине освобождения города от захватчиков. Мероприятие начнется в 12:00, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

В реконструкции, которая состоится в Сестрорецком парке, поучаствуют свыше 70 представителей поисковых отрядов Московской, Орловской и Тверской областей.

Зрителям покажут один из реальных боев за освобождение города. Участников вооружат макетами исторического оружия, способными стрелять холостыми патронами. Происходящее будет комментироваться.

После завершения реконструкции желающие смогут сфотографироваться на фоне военной техники и вооружения. Мероприятие можно посетить бесплатно.

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