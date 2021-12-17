РИАМО - 17 дек. Традиционно в рамках ежегодной акции «Зима в Подмосковье» в Реутове открылись елочные базары, 2 - в южной части города, 2 – в северной, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Порядка 70% представленных деревьев – русские елки, сосны, разнообразные пихты и голубые ели.

«На елочных базарах также можно будет приобрести сопутствующие товары: новогодние гирлянды, искусственный снег, мешки, игрушки для елок и многое другое», - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, любой желающий может выбрать елку в одном из двух питомников Московской области. Правда заготавливать и доставлять домой главный символ Нового года придется самостоятельно.

Как сообщают работники питомника, стоимость елки высотой от одного до полутора метров начинается от 300 рублей. Двухметровая ель обойдется в 800. Срубить выбранное дерево можно сразу после оплаты в присутствии специалиста питомника.

Более подробную информацию об услугах и ценах можно узнать на сайте ГАУ МО Центрлесхоз.