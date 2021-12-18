РИАМО - 18 дек. В субботу в столичном «Экспоцентре» начнется фестиваль поп-культуры Bubble Comics Con, участником которого станет актер, исполнитель роли Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере Том Фелтон, сообщается на сайте фестиваля.

Фестиваль пройдет в течение 2 дней – 18 и 19 декабря. Фелтон посетит оба дня мероприятия. Он выступит на сцене, ответит на вопросы поклонников, раздаст автографы, поучаствует в фотосессиях с фанатами. У посетителей фестиваля также будет возможность лично встретиться с Фелтоном.

Кроме того, участие в фестивале примут исполнители ролей в фильме «Майор Гром: Чумной доктор» Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Олег Чугунов, Сергей Горошко, Любовь Аксенова, Дмитрий Чеботарев, актер Антон Лапенко, блогер Дима Сыендук и другие.

На фестивале также будут представлены новые комикс-проекты, сериалы, пройдут различные активности.

Фестиваль проводится в формате Covid-free. Посетить мероприятие могут вакцинированные и те, у кого будет актуальный отрицательный ПЦР-тест.