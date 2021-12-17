РИАМО - 17 дек. За год работы комплекса переработки отходов «Храброво» на нем отсортировали 350 тыс. тонн отходов. В комплекс, который находится в Можайском городском округе, поступает ежедневно более 900 тонн ТКО, сообщает пресс-служба «РТ-Инвест».

«Храброво» считается самым технологичным из 4 комплексов компании. Он стал победителем премии «Экотех-лидер» в категории «Лучшая переработка ТКО».

Среди четырех комплексов компании «Храброво» стало первым, где отказались от ручной сортировки при извлечении органики. Этому способствовала установка виброгрохота, который после разделения фракций по размеру отправляет самые мелкие, до 70 мм, непосредственно в цех компостирования для производства технического грунта.

Размещение баллистических сепараторов перед оптическими повысило качество отбора объемного пластика. Более 70% оборудования цеха сортировки было локализовано – это большинство конвейерных систем, платформ, роторные сепараторы.

Все отходы, поступающие из Красногорска, Наро-Фоминского, Рузского, Одинцовского, Волоколамского и Можайского округов, а также округа Истра, проходят промышленную сортировку. Из них извлекают 27 «полезных» фракций. В их числе бумага, картон, цветные и черные металлы, стекло. За год список пополнился 3 новыми позициями, он все время растет.

Мелкая фракция с органикой перерабатывается в техническом грунте, крупная – 135 тыс. тонн каждый год – измельчается и используется при благоустройстве территорий. Открытие комплекса ускорило закрытие полигона «Ядрово».