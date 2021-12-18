РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Финальная игра Высшей лиги КВН состоится в «Крокус Сити Холле» подмосковного Красногорска в субботу, сообщается на официальном сайте концертного зала.

Главная интрига юбилейного сезона Высшей лиги КВН состоится в субботу. На сцене «Крокус Сити Холла» определится новый чемпион, который заберет золотые медали Международного союза КВН. Зрителей ждет мощная игра с лучшими командами, звездным жюри, известными гостями и бессменным ведущим Александром Масляковым.

В финале Высшей лиги 2021 года сыграют команды «Имени меня» (Королев), сборная Пермского края, «Неудержимый Джо» (Россия), «Доктор Хаусс» (Могилев), «Юра» (университет «Синергия», Москва).

Начало игры в 17:30. Билеты стоят от 2 тыс. рублей. Для зрителей старше 16 лет. Зал «Крокус Сити Холл» расположен по адресу: Красногорск, ул. Международная, д. 20.