РИАМО - 17 дек. Врач-иммунолог, ведущий программы «Жить здорово!» Андрей Продеус поставил под сомнение новую теорию специалистов о концентрации антител к Covid-19. Их количество, по мнению эксперта, зависит не от возраста и пола, а от организма человека, сообщает Nation News.

Согласно исследованию ученых Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и лабораторной службы «Хеликс», количество антител к коронавирусу снижается у молодых мужчин, а у пожилых, наоборот, держится в течение большего времени. По проекту «Отклик» медики контролировали уровень антител после перенесенного коронавируса у более чем 1400 человек.

У женщин количество антител растет к 180 дню от начала болезни, а у мужчин уже с 90 дня концентрация падает. По мнению Продеуса, количество антител зависит от иммунитета переболевших.

«Если какой-то ученый или исследователь об этом говорит, у него есть свои данные на эту тему. Мне такие данные научного исследования неизвестны. Могу сказать одно — выше концентрация антител у тех людей, у которых более эффективный иммунный ответ», – заявил Продеус.

Лучшей защитой от коронавируса является вакцинация. Привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.