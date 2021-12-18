РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Молодежный центр подмосковного Красногорска подготовил для юных горожан новогодний квест по паркам, он пройдет в субботу, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем маленьких красногорцев и их родителей в путешествие по сказочному городу 18 декабря! Вас ждет увлекательное приключение с помощницей Деда Мороза и встреча с любимыми героями. Это тот случай, когда сказка станет явью, а волшебство будет вас ждать на каждом шагу», – говорится в сообщении.

Мероприятия в рамках квеста «Новогодний переполох в сказочном городе» пройдут в 12:00 возле сцены в детском городке «Сказочный», в 13:30 – около Зеленого театра в Городском парке, в 15:00 – на площадке «Отражение» в парке «Ивановские пруды».

Участие бесплатное.