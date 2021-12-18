РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Юристы в субботу бесплатно проконсультируют жителей подмосковного Подольска по социальным вопросам, сообщил юрист Юрий Шипилов.

Прием будет проходить с 11:00 до 14:00 в помещении юридического центра «Семья» по адресу: ул. Большая Серпуховская, 27.

Обратиться по социальным наболевшим вопросам могут все желающие. Прием проведут юрист Юрий Шипилов и руководитель социально-гуманитарных проектов Сенаторского клуба Совета Федерации РФ Евгений Ракунов.