РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 дек. В подмосковном Домодедове на катке возле администрации в субботу пройдет шоу «Ледниковый период», сообщается в группе молодежного центра «Победа» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках программы губернатора Московской области «Зима в Подмосковье» министерство культуры региона совместно с Первым каналом организует ледовое шоу «Ледниковый период» с участием звезд российского фигурного катания. Продюсер шоу - чемпион Европы и Мира в танцах на льду, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

Программа включает 10 музыкальных дивертисментов. Продолжительность - 45 минут.

Шоу начнется в 20:00 по адресу: площадь 30-летия Победы, д. 1.