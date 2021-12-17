РИАМО - 17 дек. В концертном зале Vegas City Hall состоялось торжественное мероприятие для молодежи Московской области, в рамках которого были подведены итоги реализации государственной молодежной политики, патриотического воспитания и социально значимых инициатив, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

Мероприятие прошло 16 декабря. Его почетным гостем стала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе. В приветственной речи она поблагодарила ребят за упорный труд и дала наставления на будущее.

«Сегодня мы с вами подводим итоги года. Я хочу поздравить вас с вашими победами и достижениями, которые были в этом году, и поблагодарить за совместную плодотворную работу. Наша главная задача сегодня – создать комфортную экосистему для вас – для молодежи, чтобы каждый знал, что есть поддержка и как эту поддержку получить», — сказала Швелидзе.

В итоговом мероприятии также приняли участие депутат Госдумы, руководитель Московского областного регионального отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России» Александр Толмачев, председатель МОО «Российский союз молодежи» Артем Репяхов, руководитель Московского областного отделения МООО «РСО» Павел Ковалев, член Общественной палаты Московской области, ведущая радиостанции «Европа Плюс» Елена Абитаева, руководитель проекта «Город А» Михаил Иванов и главный медиаволонтер Подмосковья, лауреат премии губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен» и премии «Медиана» Егор Балев.

В торжественной обстановке состоялось награждение самых активных и талантливых представителей молодого поколения Подмосковья за значительный вклад в реализацию государственной молодежной политики и поддержку молодежных инициатив в Московской области.

В рамках программы мероприятия состоялся паблик-ток «Перспективы развития молодежной политики», на котором молодые активисты Подмосковья смогли в неформальной обстановке поговорить с лидерами молодежных организаций и движений о вопросах реализации молодежной политики, задать интересующие их вопросы и обсудить дальнейшие планы развития на 2022 год.

В конце торжественного мероприятия состоялся праздничный концерт кавер-группы Little Party и дуэта Nansi & Sidorov.