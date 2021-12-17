РИАМО - 17 дек. С 19 декабря из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции для иностранцев, прибывающих из Кении, ограничат въезд на территорию Российской Федерации. Меры вступят в силу в 00:00, сообщает ТАСС.

Ограничения затронут жителей Кении и иностранцев, которые провели на территории этого государства последние 14 дней.

Ростуризму поручено проинформировать о новых мерах туроператоров. Роспотребнадзору – ввести для прибывающих из Кении 14-дневную изоляцию с прохождением 2 ПЦР-тестов.

Минтранс РФ будет следить за соблюдением требований авиакомпаниями. У пассажиров должны в обязательном порядке проверяться документы, подтверждающие отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус (72 часа). Медсправка должна быть переведена на русский и английский языки.

Кроме того, для всех прибывающих из Кении организуют экспресс-тестирование.