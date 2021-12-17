РИАМО - 17 дек. На грядущей неделе в европейскую часть России придут сильное похолодание, ветер и высокая влажность, температура воздуха может снизиться до минус 25 градусов. Это будет не первая волна холода, но более значительная, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Сейчас 38-градусные морозы в районе Салехарда, но за ближайшие двое суток они пройдут по северо-востоку европейской территории России и начнут вторгаться в Центральные регионы России. Температура будет понижаться очень резко», - сказал Шувалов в интервью радио Sputnik.

Синоптик отметил, что в воскресенье в столице и Подмосковье ожидается обильный снегопад, метель и ветер с порывами до 12-14 метров в секунду, а в понедельник температура на фоне порывистого ветра будет понижаться на протяжении всего дня и будет ощущаться как минус 25-28 градусов.

Начиная со вторника температура воздуха будет достигать минус 20-25 градусов в ночные и утренние часы, днем будет минус 18-20 градусов. Такие показатели на 10-12 градусов ниже климатической нормы.

По словам Шувалова, такие погодные аномалии ожидаются практически на всей европейской территории России. Однако немного теплее может быть на северо-западе и западе, там отклонение от нормы будет около 8 градусов.

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