РИАМО - 17 дек. Центробанк рассматривает вопрос отмены комиссий за переводы средств между счетами граждан в разных банках в пределах 1,4 млн руб., сообщает «Интерфакс».

Как отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, в рамках инициативы предполагается позволить гражданам переводить со своего счета на свой же, но в другом банке, без оплаты комиссии в пределах 1,4 млн рублей. Это усилит конкуренцию между кредитными организациями и трансмиссию денежно-кредитной политики.

«Такие комиссии часто могут быть барьером для того, чтобы люди свободно распоряжались своими деньгами и выбирали те банки, где ставки по депозитам для них более привлекательные», – добавила Набиуллина.

Ранее первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор рассматривает возможность отмены комиссии у клиентов, которые переводят деньги между своими счетами в разных банках по системе быстрых платежей.