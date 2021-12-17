РИАМО - 17 дек. Число граждан России, которые проявили интерес к получению кредитов во втором полугодии 2021 года, выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает Газета.ru.

Банковскими займами во втором полугодии интересовались в полтора раза больше пользователей платформы «Сравни.ру», сообщили в финансовом маркетплейсе изданию. Также на треть вырос объем заявок по кредитам.

Наибольший интерес к финансовым продуктам во втором полугодии 2021 года проявили россияне в возрасте от 25 до 34 лет. На них приходится 26,2% от аудитории сервиса.

Также выросло число запросов об ОСАГО – по сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост составил 96%. Рост покупок ОСАГО оказался на уровне 106%.

Согласно исследованию площадки, чаще всего финансовыми услугами пользуются москвичи (19,7%), петербуржцы (7,9%) и жители Екатеринбурга и Краснодара (по 3,4%). Пятое место заняла Казань – ее показатель равен 3,1%.