РИАМО - 17 дек. Не менее 60% муниципального жилья во всех округах Подмосковья оборудуют датчиками контроля утечки газа. Для запуска работ жителям необходимо написать заявление в администрацию муниципалитета с просьбой об установке датчика, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Нельзя пренебрегать мерами безопасности. Ведь от этого зависят жизни близких людей: родителей и детей», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В Московской области активно реализуется президентская программа «Социальная газификация». Работа по обеспечению жителей региона газом идет во всех муниципальных образованиях Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион идет в программе хорошими темпами и отметил, что власти должны активно информировать жителей об условиях и сроках газификации.

«Около 80 тыс. человек получат газ в этом году, останется еще порядка 200 тыс.», - сказал Воробьев.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку газового оборудования.