РИАМО - 17 дек. В бюджеты муниципалитетов и Московской области с начала 2021 года поступили почти 142 млн рублей отсроченных арендных платежей за недвижимость – более трети от всей суммы. Отсрочку арендаторы получили из-за коронавируса, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Зампред правительства региона – министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин отметил, что за участки неразграниченной собственности арендаторы выплатили уже более 80,9 млн рублей, за аренду муниципальной земли и имущество – 56 млн рублей.

Арендаторы областной недвижимости внесли в бюджет 4,9 млн рублей.

Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова отметила, что лидером по погашению отсрочки в 2021 году стала Балашиха – 16,27 млн рублей, арендаторы Электростали погасили 14,21 млн рублей, Одинцовского округа – 12,6 млн рублей, Щелкова – 10,8 млн рублей и Люберцы – 10,16 млн рублей.