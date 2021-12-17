РИАМО - 17 дек. В Ленинском городском округе во второй раз стартовали соревнования по плаванию среди воспитанников центра «Дельфин» «Кубок Евгения Рылова», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Участниками соревнования стали более 70 юношей и девушек трех возрастных категорий: 2010-2009, 2008-2007 и 2006-2005 годов рождения. На первом этапе им необходимо преодолеть дистанцию в вольном стиле и кролем на спине, а на втором на дистанциях брасс и баттерфляй. На последнем этапе предусмотрено комплексное плавание, по итогам которого определится победитель «Кубка Евгения Рылова».

Спортсмены, получившие наибольшее количество очков по итогам многоборья на 5 дистанциях, награждаются кубком и спецпризом олимпийского чемпиона. Участников первенства приветствовал двукратный олимпийский чемпион, воспитанник подмосковной школы плавания Евгений Рылов.

«Желаю всем участника удачи, хороших результатов и легкой воды. Не сдавайтесь, двигайтесь вперед и побеждайте!», – призвал Рылов.

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов отметил, что такие турниры, как «Кубок Евгения Рылова» – это основа развития профессионального и популяризации массового спорта. Ребята получают возможность встретиться с легендарными спортсменами, тренируются рядом с ними и вдохновляются их примером.

«Именно так и появляются будущие звезды российского плавания, которые в дальнейшем будут представлять страну на международной арене. Евгений Рылов уже вписал свое имя в историю не только российского, но и мирового спорта. Этим летом на Олимпиаде в Токио он стал первым российским спортсменом, выигравшим олимпийское золото в плавании в бассейне в XXI веке», – добавил Абаренов.

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