РИАМО - 17 дек. Зеркальным ответом на санкции против 7 граждан России, объявленные Лондоном в августе, стал запрет на въезд в РФ для 7 представителей Великобритании. В список вошли люди, вовлеченные в антироссийскую деятельность, сообщает ТАСС.

«Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа», – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия сочла выпад Великобритании необоснованным, продолжающим деструктивный курс.

Санкции были введены Великобританией 20 августа. Они коснулись тех, кто, по мнению Лондона, был причастен к инциденту с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального.