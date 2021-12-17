РИАМО - 17 дек. Главгосстройнадзор Подмосковья внедрит новую систему проверки строящихся объектов Подмосковья. Теперь им будут присваивать баллы, на каждые 10 баллов будет приходиться 1 выездная проверка, сообщает пресс-служба ведомства.

В основу расчетов лягут базовые баллы, к которым будут прибавляться повышающие или вычитаться понижающие баллы. Оценивать объекты будет компьютер на основании проектной документации и отчетов застройщиков.

«Для жилья базовый балл будет равен 100, для нежилья – 70 баллов и для линейных объектов - 50 баллов. Новая система начинает действовать с 1 января 2022 года», - сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Объекты с большой площадью и высотой получат 10 дополнительных баллов, еще 5 баллов дадут за наличие встроенного соцобъекта, подземной парковки, и если строительство длится более 2 лет. Если срок строительства меньше года, то 10 баллов вычтут. Столько же снимут с объектов, где отсутствуют магистральные сети, а также с малоэтажных. 5 баллов вычтут за отсутствие лифтов.

«Таким образом, для жилого объекта небольшой этажности общий балл может составить как 120, что будет равно 12 проверкам, так и 80 – 8 проверок», - добавил Гарибян.

По старым нормам, в Подмосковье на жилье полагалось не менее 10 проверок, на нежилье – 7, для линейных объектов – 5. Новая система снизит нагрузку на контролирующие органы за счет снижения числа проверок по несложным объектам. Онлайн-калькулятор для примерного расчета будет доступен на сайте Главгосстройнадзора региона.