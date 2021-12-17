РИАМО - 17 дек. Во Дворце спорта «Видное» состоялся фестиваль «Город жизни» для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

Мероприятие традиционно приурочено к Международному дню инвалидов и проходит в Ленинском округе уже в шестой раз. В игровом зале Дворца спорта «Видное» были определены три зоны: творческая, где работали мастер-классы и выставка работ людей с ограниченными возможностями здоровья, вторая — концертно-интерактивная, третья — спортивная, здесь можно было принять участие в эстафете, открытом уроке по роликовому спорту, поиграть в настольные спортивные игры.

Каждый сам решал, какую площадку выбрать, в каких мастер-классах или спортивных конкурсах поучаствовать.

Как отмечают участники, интересная программа, приятные сюрпризы от организаторов этого мероприятия всегда создают праздничную, добрую, семейную атмосферу. Здесь можно проявить себя, приобрести различные полезные навыки, и, главное, пообщаться, найти новых друзей.

Инициатором и организатором мероприятия выступает администрация Ленинского городского округа в сотрудничестве с муниципальными учреждениями, коммерческими и некоммерческими общественными объединениями.