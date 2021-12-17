РИАМО - 17 дек. На дежурство на столичные улицы вышло более 600 «новогодних» коммунальных машин. Украшение техники к Новому году стало уже традицией, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Машины украсили гирляндами, световыми элементами и яркими наклейками. На бортах транспортных единиц можно увидеть елочки, снежинки, оленей, снеговиков и другие тематические изображения.

Украсили в столице к празднику и городской транспорт. Светодиодные гирлянды повесили на 50 электробусов и 20 трамваев «Витязь-М». Новогоднее убранство радует пассажиров МЦД, автобусов и такси.

«Уже в седьмой раз на улицы Москвы выходят празднично украшенные автобусы, трамваи и электробусы», - отметил мэр столицы Сергей Собянин.

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