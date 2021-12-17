РИАМО - 17 дек. Жители России смогут самостоятельно снимать на видео и фотографировать замеченные нарушения ПДД и помогать штрафовать водителей с помощью приложения «Народный инспектор», сообщает РБК.

Поручение о внедрении сервиса выдал президент России Владимир Путин. Срок исполнения – до 1 июня 2022 года. До этого времени кабмин должен внести изменения в законодательство, чтобы штрафовать по фото и видеоматериалам можно было без составления протоколов.

Приложение «Народный инспектор» создадут на базе «Помощника Москвы». С помощью сервиса москвичи смогут отправлять жалобы на нарушения правил стоянки, парковку на газонах и неоплату парковки.

Чтобы зафиксировать нарушение, понадобится открыть приложение, выбрать тип нарушения, зафиксировать его и отправить. При этом в сервис не получится загружать материалы с видеорегистраторов из-за невозможности установить на них приложение.

Как безопасно ездить зимой: советы для автомобилистов>>